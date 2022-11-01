شكرا لقرائتكم خبر عن مطار سفنكس الدولى يستقبل أولى رحلات شركة "إير كايرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار سفنكس الدولى اليوم الثلاثاء، أولى رحلات شركة "إير كايرو" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى القادمة من شرم الشيخ فى إطار خطة الشركة تشغيل رحلات داخلية بين "سفنكس" وكلا من مطارات شرم الشيخ والأقصر وأسوان بمعدل 12 رحلة أسبوعياً قابلة للزيادة وفق معدلات الطلب على السفر على أن يبدأ تشغيل الرحلات الدولية إلى عدد من الدول العربية والأوروبية فى الأول من ديسمبر المقبل.

ويأتى ذلك الافتتاح التجريبى للمطار بعد تطويره والوقوف على جاهزيته واستعداد كافة الأجهزة العاملة به لاستقبال الرحلات اعتباراً من اليوم حيث تم زيادة طاقته الاستيعابية إلى مليون ومائتى ألف راكب سنوياً، وشملت خطة التطوير صالتى السفر والوصول وكاونترات السفر والجوازات والجمارك والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات وغرفة التحكم والمراقبة.

وأعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بتطوير مطار سفنكس لما له من أهمية كبيرة لخدمة الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.