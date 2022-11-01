شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تعقد اجتماعا لبحث تسهيل الخدمات لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة اجتماعاً لمناقشة المعوقات التي تواجه ذوي الهمم للعمل على إيجاد حلول لها، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتفعيل الدور المجتمعى بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتسهيل الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة.

وأشارت هند عبد الحليم إلى أن الاجتماع استهدف التطرق إلى المعوقات والمشاكل التى تواجه ذوى الاعاقة، وذلك من خلال استضافة عددا من أولياء الأمور ممن لديهم أبناء من ذوي الإعاقة والاستماع لاحتياجات ابناءهم والمشاكل التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول بناءة من أجل التسهيل عليهم ومراعاة لظروفهم و دمجهم فى المجتمع بالشكل الأمثل.

وأوضحت هند عبد الحليم، أن المرحلة المقبلة ستشهد التعاون مع المجتمع المدني لتنظيم عدد من القوافل الطبية لذوي الإعاقة بنطاق محافظة الجيزة داخل مقار الجمعيات وتشمل هذه القوافل الكشف وتوفير الادوية بالمجان.

حضر الاجتماع مسئولي ملف ذوي الإعاقة بمديريات الصحة والتضامن الاجتماعي بالجيزة، والدكتورة مدير فرع التأمين الصحي بالجيزة، ومسئول ملف ذوي الإعاقة بالتأمين الصحي، ومدير إدارة الطفولة والأمومة بالمحافظة، وأولياء أمور بعض الأطفال من ذوي الإعاقة.