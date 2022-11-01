شكرا لقرائتكم خبر عن النقابة العامة للصيادلة: محكمة جنوب القاهرة ترفض دعوى " الصيادلة العرب" ضدنا لسداد 9 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للصيادلة، إن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بدائرتها المدنية السابعة، قد أصدرت حكماً فى الدعوى رقم 3300 لسنة 2020 مدنى كلى جنوب القاهرة، قضى برفض الدعوى المقامة من اتحاد الصيادلة العرب ضد النقابة العامة لصيادلة مصر، والتى ادعى الاتحاد فيها بأنه يدين النقابة بمبلغ 9 ملايين جنيه، وطالب الاتحاد بالزام النقابة بسدادها.

وأوضحت النقابة، فى بيان، تداولت الدعوى بالجلسات امام محكمة جنوب القاهرة، وصدر حكم بتاريخ 27 أكتوبر2022 برفض الدعوى .