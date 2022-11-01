شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 66 طن أرز ومكرونة داخل مخزن بغرض الاحتكار بمركز البدرشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة احتكار السلع الغذائية من قبل بعض التجار، وتتخذ إجراءات مكثفة للدفع بكميات كبيرة من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة سواء من خلال المنافذ الثابته او المتحركة أو المعارض والمجمعات الاستهلاكية.

وأشار محافظ الجيزة إلى ضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال للوقوف على مدى توافر كافة السلع الإستراتيجية مع إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال أي أعمال احتكار أو مغالاة في الأسعار.

وقال المحافظ إن جهود الحملات التموينية لمديرية التموين ومباحث التموين على مدار يومين، أسفرت عن ضبط مخزن سلع غذائية لمزاولة نشاط بدون ترخيص وإحتكار للسلع بمركز ومدينة البدرشين وتم التحفظ على كمية من الأرز، والمكرونة قدرها 66.6 طن ( صالح للاستخدام الادمى ) بالإضافه الى التحفظ على كمية قدرها 5 طن أرز منتهى الصلاحية قبل إعادة تعبئته وبيعه، وضبط كمية من القمح المحلي محظور بيعه بكمية قدرها 4.5 طن.

وشملت الجهود التموينية التي تم تنفيذها بمتابعه من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ضبط سيارة نصف نقل محملة 7 أطنان أرز غير حاصلة علي موافقات الجهات المختصة مخالفة للقرار الوزارى 139 الخاص بنقل الأرز .

كما تمكنت الحملات من ضبط أعمال تخزين 5500 لتر زيت بمخزن بالشوبك الشرقي وذلك مخالفة للقرارات الوزارية وتم تحرير محضر لمخالفتة للاشتراطات الصحية.

ووجه المحافظ رسالة إطمئنان للمواطنين بتوافر كافة السلع الإستراتيجية كالأرز والزيت والسكر والدقيق بصورة كافية وامنه تلبى إحتياجات المحافظة والتأكيد من أن مؤسسات الدولة قادرة على حماية المستهلكين وتوفير ما يلزمهم من منتجات.



ضبط 66 طن أرز ومكرونة داخل مخزن بغرض الاحتكار بمركز البدرشين



ضبط 66 طن أرز ومكرونة داخل مخزن بالجيزة