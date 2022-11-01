شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. إزاى تخلى ابنك يسمع الكلام بكل سهولة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هذه الأيام نجد أسلوب تربية الأطفال تغير بعض الشىء، وهناك أساليب وآداب فى كيفية التعامل مع الطفل الذى لا يسمع كلام الآباء، ولهذا يجب تعليمه شعار أخلاقنا الجميلة الذى يحث على احترام الأبناء للآباء وتنفيذ ما يطلب منهم باحترام وحب.