شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام أعمال امتحانات الشهر لطلاب صفوف النقل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام أعمال امتحانات الشهر لصفوف النقل، موضحة أن الأسئلة جاءت فى منهج شهر أكتوبر وفيما درسه الطالب منذ بداية العام الدراسي وحتى نهاية منهج الشهر، بأسئلة اختيار من متعدد، مضيفة أن التوجيه الفنى والمدارس مسئولان عن تصحيح الامتحانات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: تم رصد كافة الظواهرة التي صاحبت إجراء الامتحانات الشهرية التي تجريها المدارس في الوقت الحالي لكافة صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نحو اتخاذ اللازم لاستغلال كافة الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة المديرية لطباعة الامتحانات بالإدارات التعليمية المختلفة، وتذليل أي عقبات فى سبيل إتمام الامتحانات على أكمل وجه.

كانت المدارس بدأت عقد اختبارات الشهر لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، حيث يؤدى التلاميذ 3 اختبارات بكل فصل دراسى.