شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تغذية ماكينات الصرف الآلى ببنك ناصر لتيسير صرف معاشات نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بتغذية ماكينات الصرف الالى التابعة لبنك ناصر الاجتماعىُ لتيسر اجراءات صرف معاشات نوفمبر بالزيادة المقررة بالمنحة الاستثنائية .

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات لافته الى ان بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.