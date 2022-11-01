أسعار الدولار السبب.. برلماني يطالب برفع العلاوة لـ 1450 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صرّح النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأن مبلغ العلاوة المقترح من الحكومة بقيمة 300 جنيه لا يُغني ولا يسمن من جوع.

وقال البياضي، في بيان، الثلاثاء: أرى أن العلاوة لتكون عادلة يجب أن تكون 1450 جنيها.

وأضاف عضو مجلس النواب: لا أضرب نارا في الهواء، ولا أزايد على الحكومة، لكن بحسبة بسيطة، الحد الأدنى للمرتبات كان 173 دولارا قبل الزيادة، وبعد الزيادة سيساوي 120 دولارا.

وتابع: قيمة الجنيه قد انهارت في السبع أشهر السابقة فقط بقيمة 53% ولو أردنا تعويضا عادلا لأعطينا المواطن زيادة بنفس النسبة من إجمالي قيمة الدخل، ولكنني قمت بحساب هذه النسبة على الحد الأدنى من المرتبات.

وقال البياضي: أعلم أن هذه الزيادة للموظفين وأصحاب المعاشات تساوي 260 مليار جنيه في السنة وأن هذا المبلغ قد يُثقل موازنة الحكومة، لكنني أثق أنه يمكن تدبيره من أبواب أخرى، ولاسيما أن هذه الحكومة أثقلت كاهل المواطن بما ليس له طاقة به.