طقس غير مستقر.. توجيهات عاجلة للمحافظات للتعامل مع الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات للمتابعة على مدار الساعة للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظات بالتأكد من جاهزية معدات وشفاطات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع معدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات لمواجهة سقوط الأمطار وظروف الطقس غير المستقر لسرعة رفع آثار الأمطار وشفط تجمعات المياه أولا بأول التعامل مع شكاوى المواطنين فيما يخص أماكن تجمع المياه وإزالتها بصورة سريعة لعدم التأثير على تحركهم في الشوارع أو الحركة المرورية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن جميع المحافظات وضعت خططا للتعامل مع تداعيات سقوط الأمطار ويتابعها المحافظين على مدار الساعة لسرعة التنسيق والتعامل مع أي طارئ بين كافة القطاعات الحيوية والخدمية بالمحافظات.

وفي السياق ذاته، تلقى وزير التنمية المحلية تقريرا من غرفة العمليات بالوزارة بتعرض بعض المناطق في محافظة القاهرة لسقوط أمطار خفيفة.