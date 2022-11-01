محافظ الجيزة يتابع تطوير طرق طراد النيل ومدخل المنطقة الأثرية بسقارة بأوسيم والبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والتي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود رفع كفاءة الطرق حيث جاري أعمال توسعة رصف وتطوير طريق طراد النيل بمركز ومدينة أوسيم بطول ٢.٥كم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمديرية الطرق وذلك في إطار جهود تحسين الحركة المرورية بذلك القطاع.

كما تابع تنفيذ أعمال تجريد وتمهيد ورفع كفاءة شوارع المسابك والأربعين بمركز ومدينة أوسيم لتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات.

وتابع راشد، جهود رصف وتطوير وتوسعة مدخل المنطقة الأثرية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين ليصبح عرض الطريق ١٦م بدلا من ٨م حيث تم إزالة التعديات والبروز على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية لتوسعة الطريق ليضاف إلى المحاور المطورة بالمركز.

وكلف محافظ الجيزة مديرية الطرق والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة والتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان التنفيذ على أكمل وجه.

وفي نفس الاطار، اطلع محافظ الجيزة، على جهود حي العمرانية في استكمال تطوير ميدان مدكور بشارع الهرم واستكمال تركيب كشافات الإنارة وتقليم الأشجار ورفع كفاءته وذلك للارتقاء بالمظهر الحضاري.