برلماني للحكومة: أين أنتم من توجيهات الرئيس بالتخفيف عن الناس ومراقبة الأسعار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي بيحس بالشعب، عكس الحكومة، موجهًا انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب غياب الرقابة على الأسعار وعدم تنفيذ التوجيهات الرئاسية.

وأضاف النائب: موظفو وزارة التضامن الاجتماعي شغالين بمزاجهم، مشيرًا إلى أن مَن يحصلون على 450 جنيهًا شهريًّا من مبادرة تكافل وكرامة تم وقف عدد كبير منهم، مهاجمًا وزيرة التضامن.

وقال عضو مجلس النواب: "الرئيس بيقول اللي عايز يعيش كويس لازم يكون دخله 10 آلاف جنيه"، منتقدًا وزيرَ ومسؤولي الكهرباء.

وأكد قنديل أن غلاء الأسعار تسبب في قيام المواطنين بشراء هياكل الدواجن، قائلًا: "الناس بتاكل هياكل الفراخ (الجناح والرأس والزور)"، مشددًا على ضرورة الرقابة على الحكومة في القيام بدورها.