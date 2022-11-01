بروتوكول بين التموين وجهاز تنمية المشروعات لتمويل وورش المشغولات الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتمويل مصانع وورش المشغولات الذهبية (ورشتي) بهدف توفير فرص العمل، وتنمية أعمال أصحاب ورش المشغولات الذهبية لضمان الحفاظ على هذه الصناعة الحيوية.

وأشار المصيلحي أن البرتوكول يتضمن تقديم خدمات تمويلية لـ 25 ورشة مصنعة للذهب في منطقة الجمالية كمرحلة أولي بحد أقصي مليون جنيه للورشة الواحدة، على أن تكون فترة السداد خلال 24 شهرا مع منح فترة سماح لمدة 3 أشهر، وهذه ليست المرة الأولى للتعاون بين الوزارة والجهاز حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة بالتعاون الوثيق بين الطرفين ومن أهمها مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة أمر هام لدفع عجلة التنمية، وأوضح الوزير أن بروتوكول التعاون يأتي تتويجا للجهود المبذولة بين الوزارة مع شعبة الذهب خاصة فيما يتعلق بالورش والصناعات الحرفية المترتبة عليها لدعم صناعة المشغولات الذهبية .

ولفت المصيلحي الى ان أن بروتوكول التعاون يأتى بالتزامن مع الإعلان عن المعرض الدولى للمشغولات الذهبية والمجوهرات " نيبيو " الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بهذا القطاع كما يجب ووضع مصر في مكانتها الحقيقية لهذه الصناعة .

من جانبها قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن البروتوكول يتضمن تمويلات بحد أقصى مليون جنيه وذلك لصالح 25 ورشة ذهب بمنطقة الجمالية كمرحلة أولى على أن يتم السداد على مدى 24 شهرا مع منح فترة سماح مدة 3 شهر.

وأوضحت جامع أن مصلحة الدمغة والموازين ستقوم بترشيح الورش المؤهلة للاستفادة من المبادرة وفقاً لمواصفات فنية تقوم بوضعها المصلحة.

وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل على توفير دعم فني ومالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع في حجم أنشطتها ، وسيتم تقييم المشروعات الممولة للحكم على مدى نجاح تلك المرحلة للتوسع في منح عدد أكبر من الورش وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية

وأشار جامع إلي أن الجهاز يولى اهتماما بكل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلي أن فكرة البروتوكول صادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك فى ظل اهتمامها بدعم الورش ومصانع الذهب وتحقيق قيمة مضافة لهذا القطاع.

وقالت إن أصحاب هذه الورش بحاجة الى كثير من الدعم سواء كان فنى ومالى موضحة أن الجهاز لديه القدرة على توفير الدعم لهم لضمان استقرارهم والتوسع فى نشاطهم.

وأوضحت " جامع " أن الجهاز لاحظ احتياج ورش الذهب إلي قدر من السيولة للاستقرار وتوسيع النشاط ونطاق العمل ، وأهمية تقديم أوجه الدعم المالى وذلك لزيادة قدرتهم على التشغيل الذاتي والاحتفاظ بالعمالة الماهرة، حيث تتميز تلك العمالة بالخبرة ويصعب تعويضها إذا خرجت من السوق.

وأشارت إلى البروتوكول يعمل على توفير خدمات تمويلية ميسرة لأصحاب ورش الذهب عبر وزارة التموين، ونوهت أن دور الجهاز القيام بمساعدة أصحاب المشروعات ودعمهم من خلال دراسة دقيقة لتقديم الخدمة التي يحتاجها، ويحرص على تنفيذ توجيهات الدولة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على الاستمرار والتوسع والعمل على تعزيز قدرة هذه المشروعات على الإنتاج والتشغيل والاحتفاظ بالعمالة.

وقع البروتوكول الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين ، وناجي فرج مستشار وزير التموين للذهب و أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.