وزير الكهرباء يتوجه إلى السعودية لبحث مجالات التعاون مع نظيره في المملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح

توجه صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى المملكة العربية السعودية لتلبية دعوة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، لبحث ودعم مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان، أكد الدكتور شاكر على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع المملكة العربية السعودية، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية والسعودية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية في كلا البلدين.

وأوضح الدكتور شاكر أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك إلى الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وكيفية الاستفادة منه في التصنيع والتصدير.

وسيتم أيضاً خلال اللقاء متابعة الجدول الزمنى لمشروع الربط الكهربائى المصرى السعودي، حيث يأتي هذا المشروع تتويجاً لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ ويؤكد ريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربى أجمع باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعماً لرؤيتى كلا البلدين (2030).

كما يمثل هذا المشروع ارتباطاً قويا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

ويأتي هذا اللقاء فى إطار دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ويؤكد على توجيهات قيادتى البلدين لزيادة حجم التعاون بين البلدين الشقيقين.