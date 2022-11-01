أول تعليق من شركة جنوب القاهرة للكهرباء حول انفجار كابل المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس حامد مصطفى رئيس قطاعات شبكات القاهرة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهربا ، إن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الذي يتضمن توثيق انفجار أحد الكابلات الكهربائية بمنطقة المقطم واشتعال النيران بجوار الكابل ناتج عن زيادة الأحمال على الكابل المغذي لإحدى المناطق بالمقطم.

وأكد مصطفى في تصريحات لمصراوي، أنه على الفور تم إرسال فرقة من الطوارئ والصيانة التابعة لشبكات المقطم لتأمين المنطقة من حدوث أي تفاقمات بالإضافة لبدء العمل في إصلاح الكابل وتغيير الأجزاء التالفة منه كى يتثنى إعادة التيار الكهربائي مرة أخرى وتأمين انتظام واستقرار التغذية الكهربائية للمنطقة التى يقوم تلك الكابل بتغذيتها.

ونفى وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بين المواطنين اللذين تصادف وجودهم أثناء انفجار الكابل بالإضافة أيضا لعدم تضرر أي سيارة كانت موجودة بعد قيام المواطنين بإخماد النيران ومن ثم إبلاغ شركة الكهرباء بالواقعة.