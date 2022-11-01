ضبط شخص بالقاهرة لاتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل مجوهرات، مقيم بمحافظة الجيزة) حال استقلاله السيارة ملكه وعثر بداخلها على (مبالغ مالية "محلية وأجنبية").

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمناقشته عن مصدر المبالغ المالية المضبوطة أقر بتحصله عليها من العمالة المغتربة بالمنطقة محل سكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.