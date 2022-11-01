شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم تعازيها للفلبين إثر العاصفة الاستوائية "باينج" والفيضانات الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها لجمهورية الفلبين الصديقة إثر العاصفة الاستوائية "باينج" والفيضانات الأخرى التي أسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين.

كما قدّمت مصر، حكومةً وشعباً، صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الفلبين ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين وسرعة العثور على المفقودين، مؤكدةً على وقوفها بجوار الفلبين في هذا الظرف الأليم.