شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين العربية للتصنيع وشركة هيل العالمية لإنشاء مصنع إنتاج إطارات المركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بدفع عجلة التصنيع المحلى وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل علي خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

جاء هذا خلال توقيع عقد بين العربية للتصنيع، وشركة هيل العالمية، للبدء في الخطوات التنفيذية لإدارة مشروع مصنع إنتاج إطارات المركبات بكافة أنواعها ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمونوريل والمعدات الثقيلة، تحت شعار "صنع في مصر".

في هذا الصدد، أوضح"مختار عبد اللطيف" أن هذا المشروع الصناعي يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الإستثمارات المحلية،لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات لتحقيق الإكتفاء الذاتي للسوق المصري طبقا لمواصفات الجودة العالمية ،وايضا فتح أسواق جديدة للتصدير للدول الأفريقية والعربية، مما ينعكس بالإيجاب علي توفير العملة الأجنبية وتعزيز الإقتصاد المصري.

وأضاف أنه جاري اتخاذ كافة الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع ,موضحا أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه ،أعرب المهندس "وليد عبد الفتاح" نائب أول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنطقة شمال أفريقيا، عن تقديره واعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية ،لتوطين تكنولوجيا صناعة إطارات المركبات بكافة أنواعها، موضحا أن شركة هيل العالمية تحرص علي تعزيز التعاون وتقديم كافة الإستشارات الفنية لإدارة مشروع تصنيع الإطارات وفقا لأحدث نظم التصنيع والإدارة الإقتصادية للمشروعات الصناعية.