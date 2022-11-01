شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نوفمبر.. 170 مندوبا مساعدا من دفعة 2019 يؤدون اليمين القانونية بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مجلس الدولة، في الثامن من شهر نوفمبر الجارى، المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من دفعة 2019، المعينون بقرار جمهوري رقم 442 لسنة 2022، لتأدية اليمين القانونية أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، وبحضور أقارب الأعضاء الجدد، وعددهم 170 مندوبا مساعدا.

وتقدم المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، بالتهنئة للاعضاء الجدد، كما حثهم على التفاني فى أداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري، والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائى، والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.