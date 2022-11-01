شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنباء" الكويتية تبرز افتتاح الرئيس السيسى "شبكة وطنية للطوارئ" والقمر "طيبة 1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة والتى كانت بمنزلة حلم تحقق للمساهمة فى تأمين البيانات والاتصالات بشكل كامل، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من المنظومة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ على مستوى الجمهورية بالكامل خلال أربعة أشهر.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان "السيسى يفتتح الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة: حلم من سنين وحققناه" ـ أن الرئيس السيسي قال في مداخلة له أمس خلال افتتاح الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم وإطلاق خدمات القمر الاصطناعي «طيبة 1» - إن تأمين البيانات عملية معقدة وإن حجم هذا التأمين تصل نسبته بعد إنشاء هذه الشبكة إلى 100%، مشيرا إلى أن الاتصالات والبيانات المتداولة يصعب ويستحيل التدخل فيها أو قطعها".

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أشار إلى أنه سيتم إنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظة من محافظات الجمهورية تكون متواصلة مع المركز الرئيس للشبكة، وأنه سيتم الاستجابة لأي بلاغ يرد من أية محافظة على مستوى الجمهورية والتعامل معه على وجه السرعة، وحشد الموارد اللازمة إذا تطلب الأمر أكثر من طاقة المحافظات، لافتا إلى أنه للمرة الأولى يكون لمصر قمر اصطناعي خاص بها للاتصالات.