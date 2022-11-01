الأرصاد: فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20٪ على القاهرة الكبرى

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، تمتد خفيفة الى المناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية، أما بالنسبة للقاهرة الكبرى فهناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20٪.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪ ، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60٪، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50٪ .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.