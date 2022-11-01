شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: جميع العدادات مسبوقة الدفع صناعة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن جميع العدادات مسبوقة الدفع التى يتم تركيبها لدى المشتركين صناعة مصرية ، موكدا أن الوزارة تعتمد فقط على المنتج المحلى من العدادات مسبوقة الدفع من خلال التواصل بشكل مستمر مع الشركات المحلية المصنعة للعدادات مسبوقة الدفع لزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الوزارة حريصة على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصرى حتى وإن تسبب ذلك في التأخر في تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المحلية.

ويرى شاكر أن المواطن أصبح لديه وعى كامل بمميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع مما يجعل الطلب على هذه العدادات فى زيادة مستمرة، كاشفا أن الدولة تستهدف تغير كافة العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ حاليا حوالى 12 مليون عداد مسبوق الدفع، مشيرا إلى أنه متبقى ما يقرب من 27 ألف عداد خلال الـ5 سنوات المقبلة.