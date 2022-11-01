شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بطب القاهرة للتوعية بسرطان الثدى وأهمية الكشف المبكر ووسائل الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال المصري عميد الكلية، ندوة للتوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع وحدة تصوير المرأة بمستشفى قصر العيني، وحضر الندوة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والأطباء، وهيئة التمريض، والطلاب، والعاملين، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.

واستهدفت الندوة التوعية بسرطان الثدي وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بهذا المرض لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات وتدريبهن على إجراء الكشف الذاتي، إيمانًا من جامعة القاهرة بأن صحة كل مصرية تُعد جزءًا أساسيًا من أمان المجتمع واستقراره.

وشملت الندوة تقديم عدة محاضرات للتوعية بسرطان الثدي والكشف المُبكر عنه وطرق الوقاية منه، والدور الذي تقوم به وحدة صحة المرأة بقسم الأشعة بالكلية في تشخيص أمراض المرأة، وتم إجراء فحوصات بعد انتهاء الندوة مباشرة، كما تمت إضاءة كلية الطب باللون الوردي تزامنًا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تكثف جهودها لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية منه ومعالجته بالمجان للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي، وتقدم الدعم اللازم للتوعية بشأنه، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة له وعلاجه بشكل مبكر، حيث يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم ويساهم الكشف المُبكر عنه في ارتفاع نسب الشفاء منه بشكل سريع.