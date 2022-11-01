شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أسبوع السلامة والصحة المهنية، والذي من خلاله تعقد مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل والتدريب العملي بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها بغرض بناء ثقافة عامة لدى العاملين حول متطلبات السلامة والصحة في أماكن العمل، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع،

وقال الدكتور محمد الخشت، أن تخصيص أسبوع للسلامة والصحة المهنية يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة تحكمها الخطط والبرامج التي تهتم بالاستعداد للأزمات وسرعة التعامل معها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن الفعاليات بدأت وتستمر على مدار الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، حيث عقدت بكليات الهندسة، والإعلام، والصيدلة، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والزراعة، والتمريض محاضرات للتوعية والتدريب على طرق المكافحة الحرائق ومنع انتشارها وتقليل الخسائر الناجمة عنها، مع وضع خطط لإخلاء الأفراد وقت حدوث طوارئ وتوجيههم لنقاط تجمع محددة مسبقًا، فضلا عن تشكيل وتدريب فرق إدارة الأزمات وتحديد المهام المنوطة بهم، إلى جانب تنظيم ندوات عن مخاطر التغيرات المناخية ومدى تأثيرها على السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل.

وتستكمل باقي كليات جامعة القاهرة دورها في عقد محاضرات للتوعية والتدريب العملي على السلامة والصحة المهنية للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال الفترة القادمة وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

جدير بالذكر، أن الأهداف الرئيسية التي تسعى جامعة القاهرة إلى تحقيقها من هذه الفعالية هي الحرص على حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل من خلال تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، وكذلك الحفاظ على المقومات المادية المتمثلة في المنشآت بما تحتويه من أجهزة ومعدات لحمايتها من التلف نتيجة الحوادث، فضلا عن ضمان تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر، وبما يساعد على بث الطمأنينة في نفوس العاملين خلال أدا أعمالهم.