التحقيق في العثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بالزاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

صرَّحت النيابة المختصة بتشريح جثة شاب عثر على جثته بالزاوية الحمراء، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، كما أمرت بالاستعلام عن هويته لتسليمه لذويه ودفنه.

كان اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل وحدة سكنية بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعثر على جثة شاب يدعى "أ. ا" يبلغ من العمر 30 سنة، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وتبين بالفحص الطبي وفاة الشاب الثلاثيني إثر هبوط حاد في الدورة الدموية جراء تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.