بدء التقدم لمسابقة الأزهر للإيفاد للخارج - الطريقة والأوراق المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بدأ مجمع البحوث الإسلامية منذ قليل، تلقي أوراق الراغبين في التقدم لمسابقة الأزهر للإيفاد لدول الخارج عبر الرابط التالي:هنا

ويتقدم للمسابقة الأولى، العاملون في مجال التعليم بالأزهر الشريف، من حملة المؤهلات العليا، والتخصصات المطلوبة هذا العام، وهي: {العلوم الشرعية - اللغة العربية}، وحملة الماجستير والدكتوراه في تخصصات: {علوم شرعية - علوم عربية}.

ويتقدم للمسابقة الثانية، العاملون في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني الذين يجيدون إحدى اللغات الأجنبية الآتية: {اللغة العربية، لغة إنجليزية، الوعظ إنجليزي وأسباني} من خريجي كليات الأزهر من الوعاظ ومدرسي العلوم العربية وخريجي كلية اللغات والترجمة "قسم الدراسات الإسلامية" من العاملين بالأزهر.

شروط التقدم للمسابقة

- أن يكون على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف.

- أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات- على الأقل- من تاريخ مباشرة العمل في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني أو في عمل يكسبه خبرة فيما يسند إليه من أعمال بالخارج- حسب الأحوال- في ظل التخصص المطلوب، ويتجاوز عن كسر الشهر الأخير في حساب المدة المشار إليها.

- ألا تقل درجة تقريره الفني في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم للمسابقة عن (85٪) وفي حالة عدم وجود التقريرين المطلوبين يؤخذ بآخر تقريرين فنيين بذات الدرجة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيًا، أما إذا كان الإعفاء مؤقتًا فيلزم تقديم شهادة من الجهات المعنية بالقوات المسلحة بالموافقة على سفره.

- أن يكون صالحًا للإيفاد من الناحية الصحية، وفقًا لشهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي يحدده الأزهر في كل مسابقة.

- ألا يكون قد قضى بالخارج مدة عشر سنوات أو أكثر، في تعاقد على نفقة الجهة المتعاقد معها، أو إجازة بدون مرتب، وأن يكون قد أمضى مدة مماثلة لمدة عمله السابقة بالخارج.

- ألا يكون متقدمًا لمسابقة شهر رمضان المبارك للعام 1444هـ/2023م.

- ألا يكون قد سبق له الإيفاد من قبل سواء على نفقة الأزهر أو الجهة المعيرة.

- ألا يكون قد سبق توقيع عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية عليه أكثر من عشرة أيام ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء.

- ألا يكون من المحالين للمحاكمة التأديبية أو متهمًا أمام إحدى جهات التحقيق.

- ألا تقل المدة الباقية له في الخدمة عن عامين.

- أن يجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تعقد بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض.

- يشترط في مسابقة اللغات اجتياز اختبار في التخصص المتقدم إليه بلغة الدولة الموفد إليها بنسبة لا تقل عن (50٪) من درجة الاختبار.

- تقديم طلب الترشيح (استمارة التقدم) المطبوعة من البوابة الإلكترونية للعام الدراسي 2022/2023م، بعد طباعته و مراجعته واعتماده وتسليمه للمنطقة التابع لها

الأوراق المطلوبة:

- (3) صور شخصية حديثة ـ خلفية بيضاء ـ (4×6) معتمدة مع استمارة التقدم، ومدون عليها الاسم.

-(2) صورة شخصية (5×8)، صورة واضحة من المؤهل الدراسي معتمدة.

- صورة واضحة من المؤهلات الدراسية الأخرى معتمدة (الماجستير/ الدكتوراة).

- صورة واضحة معتمدة من شهادة الخدمة العسكرية.

- صورة واضحة معتمدة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة طبق الأصل من آخر تقريرين فنيين معتمدة من المنطقة.