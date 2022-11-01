مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات "إير كايرو" من شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم، أول رحلة طيران تابعة لشركة "ايركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني قادمة من مطار شرم الشيخ وعليها 70 سائحا إلى مطار سفنكس ، ومن المقرر أن تنظم الشركة 12 رحلة داخلية أسبوعياً مابين "سفنكس" ومطارات (شرم الشيخ والأقصر وأسوان) على أن يتم زيادة الرحلات تدريجياً وفقاً لتزايد حركة السفر، كما سيتم بدء تشغيل الرحلات الدولية فى المرحلة القريبة القادمة، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير بالمطار وزيادة طاقته الاستيعابية إلى مليون ومائتى ألف راكب سنوياً .

وقامت سلطات المطار باستقبال الطائرة بمدافع المياه وهو الإجراء الدولي المتبع في افتتاح خطوط الطيران الجديدة أو وصول أول رحلة الي المطار، ويأتي بدء الرحلات من والي مطار سفنكس فى إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية ، حيث يعد واحداً من أهم المطارات التى أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الطيران المدنى لقربه من منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير ، بما يسهم فى الربط بين المدن السياحية والمناطق الأثرية وتنشيط سياحة اليوم الواحد، وذلك تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 وتحقيق خطة الدولة المصرية للتنمية الإقتصادية .

وشملت أعمال مشروع توسعة المطار زيادة المساحة الكلية للمطار لتصبح 24 ألف متر مسطح بدلاً من 4500 مترا مسطحاً، مع زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 900 راكب/ساعة، بدلاً من 300راكب / ساعة، وشمل التطوير تزويد المطار بمحطة كهرباء جديدة بطاقة 7.5 ميجا، إلى جانب إضافة 6 مصاعد، و8 سلالم متحركة، و4 كباري لتحميل الركاب تخدم 4 طائرات ، وتزويده بـ20 كاونترا للجوازات، و 26 كاونترا لإنهاء إجراءات السفر، و3 سيور للحقائب، مع زيادة عدد أجهزة فحص الحقائب بأشعة الـ X-Ray لتصبح 13 جهازاً، إلى جانب زيادة الطاقة الاستعابية لمهبط الطائرات ليتسع لـ 8 طائرات بطرازات مختلفة، وغرفة تحكم فى كاميرات المراقبة .