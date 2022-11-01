وفاة الشيف أسامة السيد بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية للشيف أسامة السيد وفاته في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

ونشرت الصفحة صورة الراحل وكتبت: "انتقل إلى رحمة الله، الشيف أسامة عبدالمحسن السيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه".

كان الشيف أسامة نشر الشهر الماضي رسالة لمتابعيه طلب منهم فيها الدعاء له. وكتب فيها: أحبائي، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وانا بين يدى الرحمن".

يذكر أن الشيف أسامة السيد طباخ وشيف مصري أمريكي قدم العديد من البرامج التليفزيونية الخاصة بالمطبخ، أبرزها "من مطبخ أسامة" على شاشة "سفرة". وهو مستشار تغذية ومؤلف ومقدم برامج تلفزيونية، ونائب رئيس جمعية "الشيفات المصريين".