شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة ومتوسطة تضرب مناطق متفرقة من الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الصرف الصحى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة علي معظم الأحياء بمحافظة الإسكندرية، حيث شهدت بعض مناطق الإسكندرية صباح اليوم، الثلاثاء، أصوات الرعد تضرب سماء الإسكندرية، وسط توقعات بهطول الأمطار الغزيرة.

وكان قد أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارًا من أمس الإثنين، استعدادًا لهطول الأمطار، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع غداً سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية بنسبة حدوث 40%.

كما قررت شركة مياه الإسكندرية، توقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

وشدد "نافع" علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.