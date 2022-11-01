شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مافيا تجارة الأدوية المهربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط نافيا تجارة الأدوية المهربة وغير المرخصة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط نافيا تجارة الأدوية المهربة وغير المرخصة.

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط نافيا تجارة الأدوية المهربة وغير المرخصة، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط نافيا تجارة الأدوية المهربة وغير المرخصة.



