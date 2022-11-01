شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تبدأ اليوم صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء، صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن المقررات التموينية ، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كذلك توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه عدة رسائل للمواطنين أبرزها، أن جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة، وأنه لا داعى للقلق، حيث تتوافر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، وأيضا فى الأسواق الحرة كما يوجد مخزون استراتيجى من جميع السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات.