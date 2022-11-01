من الموبايل..تعرف على أسهل وأبسط طريقة لشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

باتت عملية شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع تتمتع بسهولة ويسر من خلال قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر الاستمرار في تحديث وتطوير الأنظمة المختلفة المستخدمة فى ذلك لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين وتحقيق أقصى درجات الراحة ، خاصة بعد إطلاق تطبيقات جديدة على الهاتف المحمول تدعم خاصية الـ Nfc لتحويل رصيد من كارت الفيزا لكارت الشحن الخاص بالعداد.

وفيما يلى يستعرض الخليج 365، طريقة شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع من خلال الهاتف المحمول بتقنية nfc، والذي من خلاله يستطيع القيام بشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من الموبايل الخاص بالمشاركة أو المواطن من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذى يدعم خاصية الـ Nfc والتى تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بكروت الفيزا، وفيما يلى طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول:-

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالي خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" أو تحميل تطبيق الكهرباء خالص وفوري لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5-اختار تفاصيل الاستهلاك للإطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول.

7- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.

وأخيرا هناك ملحوظة تتضمن أن العدادات التى يتم تركيبها حديثًا تدعم هذه الخاصية والعدادات القديمة بعض الأنواع يمكن تفعيلها بعد تغيير الكارت بآخر.