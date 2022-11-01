شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أدوات إدارة المنظومة المائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة الموارد المائية والرى على الإستفادة من التطور التكنولوجي السريع وتطويعه في خدمة أعمال الوزارة بالشكل الذى يمكنها من أداء مهامها فى إدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل، حيث يتم استخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات ونقل المعلومات في قياس منسوب المياه عن بعد من خلال منظومة الرصد الآلى "التليمتري".

1- استخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات ونقل المعلومات في قياس منسوب المياه عن بعد من خلال منظومة الرصد الآلى "التليمتري" .

2- تدفق البيانات من 400 محطة رصد لمراقبة مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع .

3- المحطات تعمل باستخدام الطاقة الشمسية بما يضمن استدامة تشغيلها على مدار اليوم.

4- سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة لتمكين متخذى القرار من اتخاذ القرارات الفورية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه خاصة فى موسم الأمطار وفترة أقصى الاحتياجات والتعامل الفورى مع أية طوارئ فى شبكة الرى.

5- تركيب وتشغيل وصيانة المحطات ذاتياً بأيدى مهندسى وفنيى الوزارة .

6- تنفيذ شبكة مراقبة ورصد لحظى لنوعية المياه بما يحقق الإنذار المبكر .

7- تنفيذ منظومة للمراقبة وأعمال تطوير البرمجيات بواسطة مهندسى الوزارة.

8-العمل على إنشاء مركز بيانات متكامل لربط كافة أنظمة الرصد اللحظى الحالية والمستقبلية.