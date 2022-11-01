شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مليارات جنيه مخصصات لاستكمال تنمية توشكى ضمن مشروعات الرى بموازنة 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدولة ضمن موازنة العام المالى الحالى 4 مليارات جنيه لاستكمال مشروعات تنمية جنوب الوادى بتوشكى، وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023 والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأتى تلك المخصصات ضمن 27.2 مليار جنيه وجهتها الدولة لقطاع الرى هذا العام لاستكمال وتنفيذ عدد من المشروعات بالقطاع، أبرزها، مشروع تنمية جنوب الوادى توشكى.

وكانت مؤسسة ENR الأمريكية الخاصة بالاستشارات الهندسية، قد أعلنت مطلع الشهر الجارى اختيار مشروع تطوير قرى توشكى الجنوبية فى مصر، كأفضل مشروع بيئى فى العالم، حيث يقام هذا المشروع بشكل موازٍ لنهر النيل بالصحراء الغربية من منطقة توشكى، ويتم به زراعة مساحات جديدة بمحاصيل استراتيجية هامة دون استخدام الكيماويات فى الزراعة، فلا يتم رش المبيدات الحشرية، بجانب نقاء الماء والهواء فى تلك المنطقة، وهو ما جعل المشروع صديقًا للبيئة.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط، أن مشروعات قطاع الرى والمستهدفة هذا العام تتضمن أيضًا، مشروع تأهيل وتبطين الترع بأطوال 5759 كم خلال 22/23 وبتكلفة تصل لنحو 15.8 مليار جنيه، هذا بجانب، مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر والذى خصصت له الدولة 5.7 مليار جنيه، ومشروع أعمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء باعتمادات مالية بلغت قيمتها 1.1 مليار جنيه، كما وجهت الدولة نحو 600 مليون جنيه لحماية وتطوير 8 كم من السواحل المصرية هذا العام.