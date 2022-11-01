شكرا لقرائتكم خبر عن مد ساعات عمل القطار الكهربائى الخفيف من 7.30 صباحا إلى التاسعة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف LRT تمديد ساعات العمل بقطار العاصمة لتكون من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى التاسعة مساءا، وذلك تلبية لرغبة الركاب. ومشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105كم وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 و يبدأ المسار من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية موازى لطريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوى، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية . كما يحقق مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور المركزية ويحقق أيضا خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ، القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.