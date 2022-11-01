شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفضاء بجامعة القاهرة: التحكم بالشبكة الوطنية يسد الفجوة الرقمية بين المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة شلبية مدير مركز الفضاء بجامعة القاهرة، إن مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة، خطوة مهمة بمستقبل مصر، لافتا إلى أن الشبكة استثمار للقطاع الحكومي والخاص، وسد للفجوة الرقمية ما بين المناطق الحضرية والريفية، وتقديم خدمات للإنترنت للمناطق النائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ لا يمكن لهذه الشبكة دونما دخول مصر عصر الفضاء ووجود أقمار صناعية لأول مرة تمتلكها مصر.

وأكد أنه إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبيرة تشهدها مصر بقيادة رئيس الجمهورية بإنشاء وكالة فضاء مصرية، وإضافة وكالة الفضاء الإفريقية، وكانت رؤية وبعد نظر لأنه من الفضاء يمكن أن تكون خدمات الأرض، مشيرا إلى إنجاز القمر الصناعي طيبة 1 سلسلة، وهناك ما يسمى الاستدامة في تقديم هذه الخدمات.