شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منتدى التنمية المستدامة: أضرار التغيرات المناخية تصل لحد الكوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة: إن أضرار التغيرات المناخية تصل لحد الكوارث فى بعض الأحيان، ونزوح الملايين من الأفراد بسبب هذه الظواهر وفقدان أرواح وممتلكات، بالإضافة لتأثيرها على الأمن المائى والغذائى.

أضاف الدكتور عماد الدين عدلي، خلال لقاءه بقناة إكسترا نيوز، أن التغيرات المناخية ليست حدث عابر، لأن الكارثة عندما تحدث تصبح نتائجها سيئة، وهناك أعباء اجتماعية وسياسية متصلة بالتغيرات المناخية، لافتا إلى أن درجة حرارة الكوكب وصلت إلى أكثر من 1.1 عن 150 عاما مضى.

وأشار إلى أن الانبعاثات مازالت تزيد، كما أن الدولة الصناعية المتقدمة تخرج كمياتها من الانبعاثات، لافتا إلى أن انبعاثات أمريكا حوالى 25% والصين كذلك والهند وأوروبا واليابان، مما يؤدى للوصول لـ 80 % من الانبعاثات الموجودة.