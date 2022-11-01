شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التنبؤات الجوية بالأرصاد: الهيئة تمتلك 130 محطة أرصاد منتشرة بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد، أن هيئة الأرصاد الجوية لها دور كبير تبذله فى إعداد النشرات الجوية وإعلام المواطنين بحالة الطقس أولا بأول، موضحا أن هيئة الأرصاد هى الجهة المعنية بإصدار كافة النشرات التحذيرات والنشرات الجوية المعنية بحالة الطقس فى جمهورية مصر العربية سواء كان الطقس الجوي أو الطقس البحرى .

وكشف مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الهيئة تمتلك ما لا يقل عن 130 محطة أرصاد جوية وبحرية منتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وقال شاهين، إنه يتم من خلال هذه المحطات رصد عناصر الطقس على مدار الساعة حيث يتم عمل رصده كل ساعة، وبناء على هذه الرصدات يتم تجميعها وإذاعتها دوليا وفق اتفاقية حددتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حيث تتبادل كل الدول الموجودة فى نصف الكرة الشمالى هذه المعلومات على مدار الساعة.

وأشار شاهين، إلى أنه بعد تجميع هذه المعلومات على مدار اليوم يتم البدء فى توقيع هذه المعلومات على خرائط الطقس على مستويات مختلفة من سطح الأرض حتى طبقات الجو العليا، لتحديد الضغط المرتفع والضغط المنخفض، والكتل الهوائية التى تؤثر على الدول المجاورة، والكتل الهوائية التى يمكن أن تؤثر على مصر، وبناء عليه يتم إصدار خريطة الطقس المتوقعة لمدة 6 أيام قادمة.