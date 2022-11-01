شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 1/11/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:40 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 46: 2

موعد صلاة المغرب 5:10 م

موعد صلاة العشاء 6:28

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 2:49

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:32 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:37

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد صلاة العصر 2:41 م

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:27

وقت صلاة الظهر 11:26

موعد صلاة العصر 2:36 م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 45: 2

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:24