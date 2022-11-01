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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 1/11/2022 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:40  ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 46: 2

موعد صلاة المغرب 5:10 م

موعد صلاة العشاء  6:28

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 2:49

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:32 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:37

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد  صلاة العصر 2:41 م 

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:23  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:27

وقت صلاة الظهر 11:26 

موعد صلاة  العصر 2:36 م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:32  ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 45: 2

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:24

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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