ما هي أسباب تسارع دقات القلب؟ الدكتور جمال شعبان يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أبرز أسباب تسارع دقات القلب و الإسعافات اللازمة في هذه الحالة.

وأوضح منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن دقات القلب السريعة من الأمور التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك لا يعرف العديد ما هي أسباب تسارع دقات القلب مما يجعل البعض يشعر بالخوف و القلق.

قال عميد معهد القلب السابق إن أسباب تسارع دقات القلب نتيجة للعديد من العوامل كالتالي:-

- نقص الهيموجلوبين (الأنيميا).

- نتيجة التوتر.

- نشاط الغدة الدرقية أكتر من الطبيعي.

- عدم انتظام أملاح الدم.

- البوتاسيوم الكالسيوم في الدم.

- مرض السكر يعمل دقات قلب سريعة.

- انخفاض السوائل في الدم.

- نتيجة اختلال وراثي في كهرباء القلب مولود به أو مكتسب نتيجة مرض في القلب في الصمامات أو في العضلة أو في الشرايين التاجية أو مرض في النظام الكهربي للقلب.

أما عن الإسعافات اللازمة عند تسارع دقات القلب يجب الالتزام بالتالي:-

- كبح جماح التوتر والقلق.

- التماس الهدوء والاسترخاء.

- الامتناع عن التدخين أو مجالسة المدخنين.

- شرب السوائل المفيدة.

- استخدام الأملاح بطريقة معتدلة.

- أحيانًا التنفس بعمق.

- التعنية أو الكحة ممكن توقف ضربات القلب السريعة.

- الحذر من تناول الأدوية إلا بعد استشارة طبيب كهرباء القلب.

- رسم قلب وهولتر ٢٤ ساعة، وبعدين ممكن يوصف أدوية او عمل قسطرة دراسة كهروفسيولوجية، وكي بموجات الراديو أو زرع جهاز صدمات كهربية.