خبير مياه: تراجع مخزون سد النهضة المؤقت ليقترب من الملء الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور عباس شراقي، خبير المياه في جامعة القاهرة، إن مخزون سد النهضة من المياه مازال يتراجع، مضيفًا أن المخزون الذي وصل في سبتمبر وأكتوبر 2022 إلى 19.5 مليار م3 عند منسوب 604 م فوق سطح البحر بزيادة 2.5 مليار م3 عند انتهاء التخزين الثالث في 11 أغسطس الماضي بإجمالي تخزين 17 مليار م3، مازالت إثيوبيا تدعي أنه 22 مليار م3.

وأضاف في منشور عبر موقع التواصل "فيسبوك": "كنت أتمنى أن يكون ذلك صحيحا بل وأكثر في ظل ارتفاع موسم الأمطار الحالى بنسبة تصل إلى 20%".

وأوضح: "أيام قليلة ويصبح منسوب البحيرة 600 م3، وبعدها قد تبدأ إثيوبيا في الاستعدادات الجديدة للتخزين الرابع عن طريق فتح إحدى بوابتي التصريف لتوقف التوربينين، أو ضعف تصريفيهما للمياه فى حالة التشغيل المحدود".

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