مجموعة "أونا" تكرم الزميل محمد الصاوي الفائز بجائزة الصحافة العربية 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت مجموعة أونا للصحافة والإعلام، بفوز الزميل محمد الصاوي بجائزة الصحافة العربية لعام 2022، فئة الصحافة الاستقصائية؛ عن تحقيق "تصريح قتل"، الذي نشر في أغسطس الماضي على موقع الخليج 365، أحد منصات المجموعة الرقمية، التي تضم مواقع "الخليج 365، يالاكورة، الكونسلتو، شيفت".

ووجه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، الشكر للزميل محمد الصاوي مدير التحرير بموقع الخليج 365 على حرصه على إنتاج تحقيقات وملفات صحفية بجانب مهامه الأساسية في إدارة صالة التحرير و رئاسة قسم الحوادث بموقع الخليج 365.

واعتبر الجلاد حرص الصاوي على إنتاج تحقيقات وملفات، ومشاركته في التغطية الخبرية للأحداث، نموذج للصحفي الذي يحرص دائما على صناعة اسمه وتاريخه ليس من خلال الجوائز فقط، وإنما من خلال الانفرادات الصحفية والقصص والموضوعات الجيدة.

معتبرا أن ذلك ما نتحدث عنه، فمهما كان حجم مسؤوليات الصحفي في إدارة التحرير، فلابد أن يكون حريص على اسمه من خلال إنتاج موضوعات ومواد صحفية بيده والاستفادة من خبرته الصحفية في خدمة القارئ.

حضر الاحتفال، محمد سمير رئيس التحرير المناوب، وعلاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي، وعدد من الزملاء الصحفيين والعاملين بمواقع وقطاعات مجموعة أونا.