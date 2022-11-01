الأرصاد: أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة الثلاثاء، على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا.

وأضافت الأرصاد أن من المتوقع أن تمتد الأمطار خفيفة إلى المناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار، حيث متوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

أما بالنسبة للقاهرة الكبرى فهناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث ٢٠ %.

كما تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويسود غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.