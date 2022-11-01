نوبات طقس جامحة.. الأرصاد: سقوط أمطار قوية خلال الخريف بسبب الظواهر العنيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من الوارد حدوث تغييرات كبيرة في سقوط الأمطار خلال فصل الخريف الجاري بسبب التغييرات المناخية وتأثرنا فى الأعوام الماضية بظواهر جويه عنفية.

وأضافت غانم لـ"الخليج 365"، إنه من الوارد حدوث نوبات طقس جامحة خلال فصل الخريف مثل التي حدثت في أسوان والقاهرة خلال السنوات الماضية.

وقالت غانم، إنه من المتوقع سقوط أمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة على المناطق المطلة على البحر المتوسط، وتكون أمطار خفيفة ورعدية.

وأضافت غانم، إنه يوجد أمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الغربية تكون رعدية على مطروح والسلوم والعلمين والاسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تمدن الأمطار خفيفة إلى بورسعيد ورفح والعريش والمنوفية والغربية والشرقية ومدن القناة، على فترات متقطعة، قد تمتد إلى القاهرة بنسبة 20%.

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