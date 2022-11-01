قصواء الخلالي لنقابة المعلمين: إحنا مش منبر لفضح الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365)

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، رفضها تشهير أمين عام نقابة المعلمين، باسم ولي أمر الطالب المُعتدي على مدير مدرسة في أسيوط.

وقالت قصواء، إن المعلم يجب أن يكون قدوة ولدية رحابة صدر للشرح والتعليم، مضيفة:" إحنا مش منبر لفضح الناس ودور نقابة المعلمين ليس فضح الطلاب أو التشهير بأولياء الأمور".

يذكر أن غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين، تلقت بلاغًا من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، يفيد بتعرض (ش - م) مدير مدرسة الثورة الابتدائية، التابعة لإدارة أبنوب التعليمية بأسيوط، بالسباب من قبل ولي أمر وزوجته داخل المدرسة، وتم تحرير محضر إثبات حالة التعدي بمركز شرطة أبنوب.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عزت علي حسن رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، بالتواجد مع مدير المدرسة على أن يتولى محامي النقابة الفرعية محضر الشرطة المقدم ضد ولي الأمر وزوجته، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حق مدير المدرسة القانوني والأدبي.