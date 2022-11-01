أستاذ بمؤتمر الأهرام: وفرنا أكثر من مليار جنيه بسبب مبادرة الرئاسة للكشف عن سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عريشة وعبدالرحمن وجيه:

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، إننا ننفق مليارات على المبادرات الرئاسية لتحقيق أهداف تخص صحة المواطن.

وأضاف "عنان"، أن الإنفاق على الصحة يجب أن يكون له مردود إكلينيكي على الصحة العامة، لافتًا إلى أن مبادرات الصحة العامة لها محاور يجب أن ترتكز عليها من حيث انتشار المرض وتأثيره على الاقتصاد.

وأكد عنان، أنه لا يوجد مرض دخل ضمن المبادرات الرئاسية إلا وكان يرتكز على المحاور السابقة، من مردود اقتصادي كبير وانتشار المرض.

وأوضح عنان، أن ال8 سنوات الماضية كانوا أفضل سنوات حصلنا فيهم على بيانات تخص المريض المصري وبتطبيق ذلك على سرطان الثدي، فإنه يمثل 33% من الإصابات في مصر، كما تم اكتشاف عدد كبير من الحالات المصابة مبكرًا، وبناءً عليه تم تحديد العلاج لهن، ما جعل هناك مردود اقتصادي من حيث تقليل تكلفة العلاج حيث يختلف تكلفة علاج كل مرحلة عن الأخرى، حيث انفقنا 3 مليارات جنيه وفي حالة عدم اكتشاف تلك الحالات مبكرا سيكون تكلفة علاجهن 4.2 مليار جنيه.

ولفت أستاذ اقتصاديات الدواء بجامعة عين شمس، إلى أن المبادرة كانت جديرة بالتتفيذ، ونفس الأمر في باقي مبادرات الرئاسة للكشف عن الأمراض وكان لها مردود إيجابي على كل المستويات.