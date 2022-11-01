آثار تعذيب وشبهة جنائية.. التحقيق في العثور على جثة أربعيني بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر النيابة المختصة التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص مقتولًا في أحد شوارع البساتين.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بالعثور على جثة بالشارع بدائرة قسم البساتين، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثر على جثة شخص يدعى "أدهم.س." يبلغ من العمر 40 سنة، بها آثار تعذيب بآلة حادة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

صرحت النيابة بتشريح جثة المتوفى لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، والاستعلام عن ذويه لدفنه.

كما تحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمكان الحادث، وسماع أقوال أصحاب الماحل التجارية المواجهة لمكان العثور على الجثة، مع فحص علاقات المجني عليه والوقوف على أي خلافات ترقى للقتل.