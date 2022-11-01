وصلة تعذيب وجثة قتيل بالشارع.. ليلة الرعب في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عثرت قوات الشرطة على جثة قتيل ملقاة بالشارع بمنطقة البساتين بالقاهرة، الاثنين.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة بالشارع بدائرة قسم البساتين.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وعثر على جثة شخص يدعى "أدهم.س." يبلغ من العمر 40 سنة، بها آثار تعذيب بآلة حادة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمكان الحادث، وسماع أقوال أصحاب الماحل التجارية المواجهة لمكان العثور على الجثة، مع فحص علاقات المجني عليه والوقوف على أي خلافات ترقى للقتل.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بالواقعة.