شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الدولة تتخذ إجراءات صارمة لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن الإفراج الجمركى عن 183 ألف طن ذرة وفول صويا خلال 5 أيام، موضحاً أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، مضيفا أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الاثنين، أن الإفراج شمل 122 ألف طن من الذرة بحوالي 44.9 مليون دولار، وحوالي 61 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42.8 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار.

وتابع متحدث وزارة الزراعة "أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتلبية احتياجاتهم أولا بأول".