المفتي يتوجه إلى إندونيسيا للمشاركة في "قمة الأديان" لمجموعة العشرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى إندونيسيا للمشاركة في أعمال قمة الأديان لمجموعة (R20) التي تُعقد في مدينة "بالي" في إندونيسيا في الفترة من 2-3 نوفمبر 2022، وتنظمها رابطة العالم الإسلامي تحت عنوان: "بناء الجسور بين الشرق والغرب من أجل عالم أكثر تفاهمًا وسلامًا ومجتمعات أكثر تعايشًا ووئامًا".

ويلقي المفتي الكلمة الرئيسية في افتتاح القمة،و يشارك في هذه القمة العالمية نخبة من قادة الأديان والمفكرين والمثقفين على مستوى العالم لمناقشة قضية اندماج الأقليات الدينية وقضية اللاجئين وغيرها من القضايا المختلفة ذات الجدليات الدينية والفكرية والثقافية.

جدير بالذكر أن رابطة العالم الإسلامي تتولى رئاسة قمة الأديان بالشراكة مع هيئة نهضة العلماء الإندونيسية، وهي القمة الدينية الرسمية الأولى في تاريخ G20، وللرابطة نشاطٌ واسعٌ في التواصل مع القيادات الدينية حول العالم، ويُتَوقَّع أن يصدُر عن قمة R20 في سياق فكرة هذا المنتدى، قراراتٌ بإنشاء كراسيَّ علميةٍ في جامعاتٍ شرقيةٍ وأخرى غربيةٍ، مع إيجادِ حَوْكَمَةٍ لها تضمن تواصلها الإيجابي بعضها مع بعضٍ في إطار فكرة المنتدى. كما سيشارك في هذه الفعالية المهمة -ببحوثٍ ودراساتٍ وتقارير- عددٌ من الشخصيات والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز الأبحاث والاستشراف.