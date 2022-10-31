سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن ترخيص "سناتر" الدروس الخصوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدم علاء الجعودي عضو مجلس النواب بسؤال موجّه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن تصريحاته حول تراخيص مراكز الدروس الخصوصية، والبعض أشار إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يعطي الحق بذلك.

وتساءل البرلماني، هل ما صدر حول هذا الموضوع صحيح؟، وهل ونحن ننطلق إلى الجمهورية الجديدة من الأفضل تقنين مراكز دروس خصوصية تعلم الطلاب الحفظ والتلقين أم انتظام العملية الدراسية التي تهتم بالرياضة والثقافة وتنمية المهارات وتربية النشئ؟.

وتابع: "نحن أمام أزمة كبيرة في التعليم يجب أن تكون المدرسة هي المكان الأساسي للتعلم والذي نضمن من خلالها بناء جيل قادر على تنفيذ استراتيجية الدولة في التنمية والتقدم.